Rússia avalia danos por vazamento de petróleo no Mar Negro em quase 1 bilhão de dólares

As autoridades russas estimaram nesta sexta-feira (4) o valor de 990 milhões de dólares (5,5 bilhões de reais na cotação atual) em danos causados pelo derramamento de petróleo, em dezembro do ano passado, provocado pelo naufrágio de dois navios petroleiros no mar Negro.

Segundo Svetlana Radionova, diretora da agência russa de proteção ao meio ambiente, Rosprirodnadzor, os danos pelo derramamento de petróleo chegam a 84,9 bilhões de rublos.