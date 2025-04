Procuradora-geral de Israel afirma que existe 'conflito de interesses' na destituição do chefe de segurança

A procuradora-geral de Israel considerou, nesta sexta-feira (4), que a decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de destituir o chefe do Shin Bet, o serviço de segurança interno, está "viciada por um conflito de interesses". "A decisão de pôr fim ao mandato do chefe do Shin Bet é fundamentalmente errônea, viciada por um conflito de interesses pessoais por parte do primeiro-ministro devido às investigações criminais que afetam o seu entorno, e levará" à politização do cargo, escreveu Gali Baharav-Miara em um comunicado.

Baharav-Miara publicou neste documento a declaração que apresentou à Suprema Corte israelense, na qual argumenta suas conclusões. O tribunal irá celebrar em 8 de abril uma audiência para examinar os recursos apresentados, entre eles pela oposição e a procuradora-geral, contra a decisão adotada pelo governo em 21 de março para destituir o chefe do Shin Bet, Ronen Bar. Netanyahu defendeu que não podia mais confiar profissional nem pessoalmente em Bar. A relação do alto funcionário da Inteligência com o primeiro-ministro se viu afetada depois que Bar culpou o governo pela falha de segurança nos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 contra Israel.