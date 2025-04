Mbappé ganha estátua no museu de cera Madame Tussauds de Londres

A figura representa Mbappé sorrindo, com os braços cruzados e vestindo o uniforme da seleção da França, com a braçadeira de capitão.

O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, tem agora sua estátua de cera no famoso museu Madame Tussauds de Londres, que pode ser contemplada pelo público a partir desta sexta-feira (4).

"O próprio jogador forneceu o traje", que ele guardou da Eurocopa 2024, revelou o museu.

A estátua foi levada a Madri na semana passada para que o próprio Mbappé a visse e aprovasse antes de sua exposição.

"Quero apresentar a vocês meu gêmeo", comentou Mbappé, sorridente, ao lado de seu "clone" de cera, em publicação no Instagram no dia 27 de março.

Jo Kinsey, diretora do estúdio do museu londrino e responsável por supervisionar e dirigir o processo de criação das figuras de cera do Madame Tussauds, expressou satisfação com a reação positiva do jogador.