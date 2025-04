Elton John lança 'Who Believes in Angels?', seu álbum 'mais inovador' desde os anos 70

O músico, cantor e compositor britânico Elton John, cujo novo álbum "Who Believes in Angels?" foi lançado nesta sexta-feira, qualificou essa última criação como seu trabalho "mais inovador" desde os anos 1970.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É muito inovador, provavelmente o álbum mais inovador que fiz desde os anos setenta", acrescentou.

"Who Believes in Angels?" inclui, entre outras canções, "Never Too Late", inspirada no documentário de mesmo nome sobre sua vida e sua última turnê internacional, dirigida por seu marido David Furnish.

O álbum foi escrito e gravado em 20 dias em outubro de 2023 no estúdio Sunset Sound, em Los Angeles.

A produção chega depois de Elton encerrar seus shows ao vivo com uma turnê de despedida, que terminou na Suécia em julho de 2023.