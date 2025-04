China anuncia tarifas recíprocas aos Estados Unidos e agrava crise dos mercados

Luna LIN e Sam Davies com Eva RODRIGUEZ em Washington

A China anunciou nesta sexta-feira (4) que vai aplicar tarifas de 34% sobre todas as importações de produtos dos Estados Unidos a partir de 10 de abril, em resposta às tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump sobre os produtos chineses.

O presidente republicano desencadeou nesta semana uma guerra comercial global com o anúncio de tarifas mínimas de 10% sobre as importações de todos os países do mundo e impostos adicionais aos principais parceiros comerciais de Washington.