Canadá perde empregos pela primeira vez em três anos após tarifas dos EUA

A taxa de empregos caiu no Canadá em março pela primeira vez em três anos, informou nesta sexta-feira (4) o Centro Nacional de Estatísticas, em um momento em que as empresas reduzem as contratações em meio à guerra comercial dos Estados Unidos.

No mês passado, foram criados 33 mil postos de trabalho no Canadá, o que elevou a taxa de desemprego de 0,1 ponto percentual a 6,7, segundo o Statistics Canada.