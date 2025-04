Bolsas e petróleo continuam em queda após China anunciar novas tarifas contra EUA

As taxas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, mais significativas do que esperado, abalaram os mercados na quinta-feira e Wall Street registrou suas piores quedas desde o primeiros dias da pandemia de covid-19.

"Os investidores estão em uma fase de 'tirar o dinheiro agora', temendo que outros países sigam o exemplo da China, e também com medo de que o presidente dos Estados Unidos responda às tarifas da China com ainda mais impostos", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da IG, à AFP.

Nesta sexta, a bolsa de valores de Nova York abriu em baixa, com uma retração de 2,34% do Dow Jones, uma perda de 3,14% do Nasdaq e uma contração de 3,39% do S&P 500.

Na Ásia, os investidores continuaram vendendo ações em massa. Tóquio fechou em queda de 2,75% e as ações das montadoras tiveram declínios consideráveis, com a Toyota caindo 4% e a Nissan e a Honda retraindo mais de 5%.

O anúncio também afetou o petróleo, que havia acumulado perdas no dia anterior, e durante as negociações de sexta-feira o petróleo Brent do Mar do Norte caiu para US$ 68,06 (R$ 388, na cotação atual) por barril, o menor valor desde dezembro de 2021. Às 13:30 GMT, este índice estava sendo negociado em queda de 6,6%, a cerca de US$ 65,45 (R$ 373).

Enquanto isso, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência dos EUA, cedeu 7,4%, a 62,02 dólares (R$ 354).

- "Onda expansiva" -