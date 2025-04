'Acho que o Barcelona tem muito respeito pelo Real Madrid', diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta sexta-feira (4) que o Barcelona, maior rival e adversário do clube merengue na final da Copa do Rei (26 de abril), "tem muito respeito" por sua equipe.

"O Barcelona está jogando muito bem, está em uma boa fase. Quando se joga uma final, é preciso respeitar todos os adversários. Acho que há muito respeito pelo Barcelona por sua qualidade, e acho que o Barcelona também tem respeito pelo Real Madrid", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Valencia, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.