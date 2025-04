Senadores dos EUA tentam limitar poder tarifário de Trump

Dois senadores americanos de partidos rivais apresentaram, nesta quinta-feira (3), um projeto de lei que limitaria a autoridade do presidente Donald Trump para estabelecer tarifas, exigindo a aprovação do Congresso para quaisquer novas implementações. A iniciativa, com poucas chances de se tornar lei, surgiu um dia após o líder republicano impor novas taxas sobre produtos de países de todo o mundo, fazendo com que os mercados de ações despencassem.

A Lei de Revisão do Comércio de 2025 exigiria que Trump notificasse os legisladores sobre novas tarifas em até 48 horas após sua implementação, com uma explicação sobre seus fundamentos e uma análise de seus possíveis impactos. Apresentada pelo republicano Chuck Grassley e pela democrata Maria Cantwell, a norma também exigiria a aprovação do Congresso para as novas taxações em um prazo de 60 dias para evitar que expirassem. O envolvimento de Grassley representa a segunda repreensão a Trump em poucos dias por parte de seu próprio partido, que controla as duas câmaras do Congresso e ofereceu pouca resistência aos seus primeiros meses desenfreados no cargo. "Por muito tempo, o Congresso delegou sua autoridade clara para regulamentar o comércio interestadual e internacional no Poder Executivo", disse Grassley, que preside o poderoso Comitê Judiciário.

Cantwell, a principal democrata do Comitê de Comércio, afirmou que o novo projeto de lei garantiria que as políticas comerciais baseadas em regras fossem "transparentes, consistentes e beneficiassem o público americano". "Tarifas arbitrárias, especialmente sobre nossos aliados, prejudicam as oportunidades de exportação dos Estados Unidos e aumentam os preços para os consumidores e empresas americanas", disse Cantwell. O anúncio ocorreu após quatro republicanos do Senado romperem com Trump na quarta-feira, juntando-se aos democratas para aprovar uma medida que bloquearia suas tarifas sobre as importações canadenses.