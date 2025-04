Professor soterrado por terremoto em Mianmar bebeu urina para sobreviver

Após cinco dias sob os escombros de uma hospedagem perto do epicentro do terremoto em Mianmar, Tin Maung Htwe conta que conseguiu sobreviver bebendo sua própria urina.

Assim que houve o tremor, seu reflexo foi se abrigar debaixo da cama. “O hotel inteiro desabou (...) Tudo o que eu podia fazer era gritar 'me salvem'”, conta ele.

Apenas uma pilha de tijolos e barras de metal retorcidos sobrou do local onde Tin Maung Htwe se hospedou, no qual ele estava no térreo.

“Senti como se estivesse no inferno”, falou com voz fraca, com um tubo de oxigênio no nariz e dois acessos intravenosos.

“Meu corpo estava queimando e tudo o que eu precisava era de água”, acrescenta. Mas como eu não tinha água, “tive que repor com fluidos que saíam do meu corpo”, explica ele.