Seguem abaixo as reações mundiais ao anúncio do presidente americano, Donald Trump, de que vai impor tarifas maiores à China, Europa e a vários países da América Latina, entre eles o Brasil:

PARIS:

Bolsas operam em queda após ofensiva comercial de Trump

Um dia após a ofensiva comercial lançada por Donald Trump, com tarifas em larga escala, as principais Bolsas do mundo operavam com índices negativos nesta quinta-feira (3), com os investidores cautelosos sobre as possíveis consequências na inflação e no crescimento.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PANAMÁ:

Especialistas da ONU acusam 54 autoridades da Nicarágua de graves 'crimes' contra os direitos humanos

Especialistas da ONU identificaram pela primeira vez nesta quinta-feira (3) 54 autoridades nicaraguenses, incluindo militares, policiais, magistrados e deputados, liderados pelos "copresidentes" Daniel Ortega e Rosario Murillo, como responsáveis por "crimes" graves e "repressão sistemática".

-- EUROPA

BRUXELAS:

Rubio afirma que EUA permanecerá na Otan, mas pede que países aumentem gastos em defesa

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, garantiu nesta quinta-feira (3), em Bruxelas, que os Estados Unidos permanecerão na Otan, mas pediu que os países da aliança destinem 5% do PIB ao setor de defesa.

BUDAPESTE:

Hungria se retira do TPI coincidindo com visita de Netanyahu

A Hungria anunciou sua retirada do Tribunal Penal Internacional (TPI) nesta quinta-feira (3), no início de uma visita a Budapeste do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alvo de uma ordem de prisão do tribunal.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Crianças de Gaza expostas ao perigo das munições que não explodiram

A guerra deixou Gaza cheia munições que não explodiram que demorarão anos para serem retiradas. As crianças, atraídas por essas "coisas raras", se aproximam dos artefatos e ficam mutiladas ou, até mesmo, morrem ao tentar recolhê-las.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

'Quanto dos sonhos de uma mulher são realmente seus?', reflete a escritora Chimamanda Ngozi Adichie

A escritora nigeriana de best-sellers Chimamanda Ngozi Adichie, um ícone do feminismo e da moda, publicou o seu primeiro romance em 12 anos, uma obra que narra os destinos cruzados de quatro mulheres que migram da Nigéria para os Estados Unidos.

SANHAJA:

Start-up tunisiana transforma bagaço de azeitona em energia

Entre as oliveiras, na oficina do engenheiro tunisiano Yassine Khelifi, o motor de uma máquina zumbe enquanto transforma o bagaço de azeitona em briquetes para gerar calor, uma alternativa à lenha em um país altamente dependente da importação de gás e petróleo.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

