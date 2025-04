Militares dos EUA que sumiram na Lituânia são encontrados mortos

Grupo de militares havia desaparecido em exercício de treinamento. Veículo usado por eles foi encontrado submerso em área pantanosa próximo à fronteira com Belarus.As Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram nesta terça-feira (01/04) ter encontrado o corpo do quarto e último integrante de um grupo de soldados americanos que desapareceram na semana passada durante um treinamento na Lituânia, sem dar detalhes de como ele teria morrido. No dia anterior, o presidente lituano Gitanas Nauseda havia anunciado que três soldados haviam sido encontrados mortos, e que as buscas pelo quarto militar ainda estavam em andamento. O grupo participava de um exercício de treinamento tático em uma grande área de treinamento na cidade de Pabrade, no leste da Lituânia, a apenas 10 quilômetros a oeste da fronteira com Belarus. Eles compunham a 1ª Equipe de Combate da Brigada Blindada, 3ª Divisão de Infantaria, serviam no estado americano da Georgia e estavam na Lituânia há dois meses. "Foi com profunda tristeza e pesar que recebi a notícia da trágica perda de três soldados americanos [...]. A operação de busca e resgate continuará até que o quarto soldado seja encontrado", escreveu Gitanas Nauseda em um post no X. Veículo blindado recuperado de pântano Os militares foram dados como desaparecidos nas primeiras horas da manhã de terça-feira, dia 25 de março, informou o Exército dos EUA. O exército e a polícia da Lituânia lançaram uma operação de busca conjunta com militares americanos. O veículo usado por eles, um blindado de recuperação M88 Hercules, foi localizado já no dia seguinte, submerso em cerca de 5 metros de água e lama em uma área pantanosa. Contudo, o tipo de terreno, semelhante à argila, dificultou o trabalho da equipe de resgate, que levou dias para conseguir retirar o veículo do local. Foram usados guindastes, uma bomba de drenagem e 30 toneladas de cascalho para puxar o M88 Hercules para fora do pântano. Centenas de tropas locais e estrangeiras e outras equipes de resgate, incluindo engenheiros e mergulhadores, estiveram envolvidas na operação de resgate. No entanto, a recuperação do blindado não esclareceu inicialmente o destino dos quatro soldados americanos que estavam a bordo. O Ministério da Defesa da Lituânia disse que a investigação ainda está em andamento. "Após a conclusão da operação para remover o veículo blindado do pântano, a Polícia Militar da Lituânia e os investigadores dos EUA continuam seu trabalho no local", escreveu o ministério nas mídias sociais. "Permaneceremos pacientes e concentrados enquanto eles coletam mais informações sobre a situação." Mais de 1.000 soldados americanos estão estacionados na Lituânia, membro da Otan e da União Europeia, em uma base rotativa. As relações da Lituânia com a Rússia e com Belarus, um aliado próximo de Moscou, se deterioraram com a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022. gq/ra (DW, AP, ots)