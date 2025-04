Lula promete defender o Brasil das tarifas de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quinta-feira (3), que o Brasil tomará "todas as medidas cabíveis" para se defender das novas tarifas de 10% anunciadas por seu homólogo americano, Donald Trump.

Trump assinou um decreto na quarta-feira no qual impõe tarifas de 10% sobre as importações de vários países, incluindo as brasileiras, na maior ofensiva protecionista dos Estados Unidos desde a década de 1930.