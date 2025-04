Israel anuncia investigação sobre tiros contra ambulâncias em Gaza que deixaram 15 mortos

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (3), que está investigando os tiros disparados contra ambulâncias em 23 de março, um "incidente" que deixou 15 mortos, mas afirmou que seus soldados abriram fogo contra "terroristas".

O Crescente Vermelho palestino afirmou no domingo que recuperou os corpos de 15 socorristas depois que as forças israelenses atiraram contra ambulâncias que estavam no sul da Faixa de Gaza no mês passado.