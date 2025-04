EUA interrompe transmissão da Radio Free Europa na Rússia

A RFE/RL, fundada durante a Guerra Fria para combater a propaganda soviética e financiada pelos Estados Unidos, está em desacordo com a nova administração do presidente americano, Donald Trump, que decidiu, em meados de março, congelar seu financiamento.

Essa decisão afeta a transmissão ininterrupta da emissora de televisão em língua russa "Current Time" na Rússia, na Ucrânia, na Ásia Central, no Leste Europeu e em outras regiões.

"Chegamos ao trabalho hoje e vimos que os serviços de satélite que alcançam a Rússia foram desativados pela USAGM", disse à AFP Stephen Capus, diretor-geral da RFE/RL (com sede em Praga).

Na terça-feira, a RFE/RL enviou muitos de seus funcionários para um recesso com salário reduzido, enquanto aguarda que a USAGM desbloqueie os 77 milhões de dólares (R$ 431,6 milhões) que a rádio precisa para continuar operando até outubro.

A RFE/RL alcança cerca de 50 milhões de pessoas em países com regimes autoritários, como Belarus, China, Irã e Rússia, buscando combater a propaganda oficial.

"A USAGM notificou a RFE/RL que os contratos de transmissão via satélite do Current Time para a Europa foram rescindidos", acrescentou Capus. A USAGM não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o assunto.

"Não há dúvida de que a administração Trump gostaria que fechássemos. Acho que isso está muito claro", declarou Capus.

A suspensão do financiamento ocorre enquanto Donald Trump busca estreitar laços com a Rússia e tenta negociar com seu par russo, Vladimir Putin, um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, iniciada pelo Kremlin em fevereiro de 2022.

burs-frj/jz/yad/ial/liu/eg/am