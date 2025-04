Enviado da ONU pede a Israel que cesse ataques contra a Síria

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, condenou os ataques "repetidos e intensificados" de Israel ao país vizinho, nesta quinta-feira (3), e afirmou que os bombardeios são desestabilizadores.

Pedersen "pediu a Israel que acabe com esses ataques, que poderiam constituir graves violações do direito internacional, e que respeite a soberania da Síria e os acordos existentes", de acordo com um comunicado.