'Decisão brutal' de Trump de aumentar tarifas terá um 'impacto maciço' na economia europeia, afirma Macron

A "decisão brutal" de aumentar as tarifas por parte do presidente americano, Donald Trump, terá um "impacto maciço" na economia europeia, alertou nesta quinta-feira (3) seu contraparte francês, Emmanuel Macron, para quem os americanos sairão "mais fracos e mais pobres".

É "uma decisão brutal e sem fundamento" que terá "um impacto maciço" em "todos os setores da economia e da exportação europeus", afirmou Macron no início de uma reunião no Palácio do Eliseu, sede da presidência em Paris, com seu governo e os setores afetados.