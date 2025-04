Bayer é acionada na Justiça francesa por suposto vínculo de glifosato com malformações

Esse processo civil pode "abrir um precedente" na França, onde outras possíveis vítimas do herbicida mais vendido do mundo podem levar seus casos "mais rapidamente" à Justiça, disse à AFP o demandante, Théo.

A Bayer negou na segunda-feira, em um tribunal francês, a suposta ligação entre a exposição de um menino ao seu principal produto, o glifosato, enquanto estava no útero de sua mãe, e as graves malformações de que ele sofre.

"Represento todas as pessoas com malformações", acrescentou o jovem de 17 anos, que não possui cordas vocais e fala com as vibrações de seu esôfago. "Essa luta me supera", reconheceu ao chegar ao Palácio da Justiça de Vienne, no sudeste da França.

Os fatos remontam a 2006, quando sua mãe Sabine Grataloup usou glifosato para capinar uma pista de equitação, pulverizando o produto "várias vezes por dia, sem nenhuma proteção especial". Naquele momento, não sabia que estava grávida de "várias semanas".

Théo nasceu em maio de 2007 "com o esôfago e a traqueia mal separados". Desde então, foi submetido a 55 operações para conseguir comer com normalidade, mas segue respirando e falando através de "um buraco na garganta", explicou sua mãe.

Em 2018, seus pais denunciaram a empresa Monsanto, que a Bayer havia acabado de comprar. Essa companhia americana forneceu a molécula do glifosato à marca Glyper, o herbicida usado por Grataloup, de 54 anos.