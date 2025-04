Visita de ministro israelense à Esplanada das Mesquitas gera indignação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde a formação do governo de Netanyahu no final de 2022, Ben Gvir visitou a Esplanada da Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do islã, que para os judeus tem o nome de "Monte do Templo", o local mais sagrado do judaísmo.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Jordânia chamou a visita de "provocação inaceitável" e o movimento islamista Hamas disse que fazia parte do "atual genocídio do nosso povo palestino".

"Pedimos ao nosso povo palestino e à nossa juventude na Cisjordânia que aumentem [o] confronto [...] em defesa da nossa terra e das nossas santidades, e entre elas, a mais importante, a sagrada mesquita de Al Aqsa", disse o Hamas em um comunicado.

A Arábia Saudita também expressou sua "mais forte condenação à visita do ministro de Segurança Nacional israelense à mesquita de Al Aqsa".