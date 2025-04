Stuttgart vence Leipzig (3-1) e vai enfrentar Bielefeld na final da Copa da Alemanha

O Stuttgart eliminou nesta quarta-feira (2) o Leipzig com uma vitória por 3 a 1 nas semifinais da Copa da Alemanha, uma nova surpresa um dia depois de o modesto Arminia Bielefeld ter vencido o Bayer Leverkusen de virada (2-1).

Com isso, os 'Roten' voltam à final do torneio pela primeira vez desde 2013. A decisão será no Estádio Olímpico de Berlim, no dia 24 de maio, onde o Stuttgart entra como franco favorito diante do time que está na terceira divisão, mas que, no entanto, eliminou quatro equipes da elite na sua caminhada até a final.