Policial é preso na Alemanha acusado de elo com máfia italiana

Sargento detido em operação contra o crime organizado é suspeito de apoiar esquema da 'Ndrangheta de fraude e extorsão no setor gastronômico. Falsos empresários roubavam alimentos e revendiam a restaurantes.Um sargento da polícia alemã foi preso junto com outras 28 pessoas no âmbito de uma operação contra a máfia italiana 'Ndrangheta, deflagrada nesta terça-feira (01/04) na Itália e em quatro estados alemães. Considerada a mais poderosa máfia em atividade, a 'Ndrangheta é acusada de chefiar um esquema de fraude e extorsão no setor gastronômico. Segundo as autoridades alemãs, o policial, um agente de 46 anos da força estadual de Baden-Württemberg , é suspeito de ter repassado informações sigilosas aos criminosos. Além das prisões, também houve operações de busca e apreensão na Itália e nos estados alemães de Baden-Württemberg, Renânia-Palatinado, Renânia do Norte-Vestfália e Saare. Como funcionava o esquema Segundo a promotoria alemã, 19 suspeitos na Alemanha teriam se feito passar por administradores de empresas para negociar grandes compras de alimentos de fornecedores na Hungria e na Itália, como queijos, azeite e tomates enlatados. Uma vez entregues, porém, as encomendas – na casa das centenas de milhares de euros – nunca eram pagas, já que as empresas não existiam de fato. Os alimentos eram então revendidos sob coerção e ameaça a restaurantes, assegurando os ganhos da quadrilha. Investigações em cerca de 20 países A operação desta terça-feira é parte de uma cooperação internacional da Interpol para investigar a 'Ndrangheta que está em andamento desde 2020 e já levou à prisão de mais de 100 suspeitos. Cerca de 20 países participam das investigações, mas a Alemanha e a Itália têm papel mais destacado. Acredita-se que a 'Ndrangheta tenha uma posição dominante no mercado de tráfico de cocaína europeu. Autoridades alemãs estimam que cerca de 170 pessoas em Baden-Württemberg estejam envolvidas com o crime organizado, o que inclui máfias italianas como a 'Ndrangheta, a Cosa Nostra e a Camorra. Boa parte dessas pessoas estaria concentrada em áreas como o lago Constança e a região metropolitana de Stuttgart. ra (dpa, ots)