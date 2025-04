Petróleo sobe, entre o risco geopolítico e a expectativa com tarifas dos EUA

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (2), em um mercado impactado pelos riscos geopolíticos e pela expectativa de uma política comercial global mais comedida momentos antes de o governo americano anunciar novas tarifas alfandegárias para todos os seus parceiros comerciais. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou em alta de 0,62%, a 74,95 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate para entrega em maio subiu 0,72%, a 71,71 dólares. Os operadores prendiam a respiração nesta quarta-feira, à espera do anúncio do presidente Donald Trump de novas tarifas alfandegárias, no que ele chamou de "o dia da libertação" dos Estados Unidos. No entanto, "alguns países já começam a negociar", informou à AFP o analista Phil Flynn, do Price Futures Group. No México, grande consumidor de petróleo americano, a presidente Claudia Sheinbaum se mantém prudente. "Decidimos esperar pelo que apresentarem e, além disso, vamos continuar dialogando com os Estados Unidos", afirmou.