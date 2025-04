EUA TARIFAS: Trump anuncia novas tarifas no 'Dia da Libertação'

O presidente Donald Trump anunciou que esta quarta-feira (2) será o "Dia da Libertação" para os Estados Unidos, mas as novas tarifas que ele pretende anunciar têm o poder de provocar o início da mãe de todas as batalhas comerciais.

Israel anunciou nesta quarta-feira (2) que suas Forças Armadas estão expandindo as operações na Faixa de Gaza para tomar "grandes áreas" do território palestino, onde 15 pessoas morreram nos bombardeios israelenses, segundo a Defesa Civil do território.

A esteira transportadora que ajuda a produzir milhares de pães pita todos os dias parou em uma padaria da Cidade de Gaza, devastada pela guerra. É uma consequência do bloqueio israelense, que ameaça novamente o território palestino com uma crise de fome.

PARIS:

Exposição em Paris mostra vestígios milenares de Gaza

O Instituto do Mundo Árabe em Paris inaugura uma exposição na quinta-feira para "devolver a Gaza toda sua história", com peças arqueológicas que atestam o passado glorioso deste território agora submetido a uma guerra sangrenta.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump sofre primeira derrota eleitoral após votação para Suprema Corte de Wisconsin

Os eleitores de Wisconsin desferiram um duro golpe ao segundo governo de Donald Trump na terça-feira (1) com a eleição de uma juíza apoiada pelos democratas para a Suprema Corte do estado, apesar de Elon Musk, assessor da presidência, ter investido milhões de dólares na campanha do candidato rival.

NOVA YORK:

Casa Branca adota estilo de comunicação da extrema direita

A Casa Branca adota métodos de comunicação provocativa e ofensiva que há muito tempo são exclusivos da extrema direita e dos adeptos das teorias da conspiração na Internet.

CIDADE DO PANAMÁ:

Presidente salvadorenho Bukele se gaba de sua aliança 'de ferro' com Trump

O combativo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, emergiu como um parceiro-chave na provocativa política de deportação de migrantes de seu homólogo americano, Donald Trump, da qual ambos os líderes esperam que gere ganhos políticos.

-- EUROPA

LONDRES:

Reino Unido impõe autorização de viagem aos turistas europeus

Os turistas europeus que chegarem ao Reino Unido a partir desta quarta-feira (2) precisarão de uma Autorização Eletrônica de Viagem (ETA), que visa reforçar a segurança nas fronteiras, segundo as autoridades britânicas.

CIDADE DO VATICANO:

Após longa hospitalização, papa Francisco enfrenta desafio de imagem pública

Mostrar sua fragilidade ou permanecer recluso? A convalescença do papa Francisco iniciou uma nova fase em seu pontificado e representa um desafio para sua imagem pública, que em alguns aspectos lembra o sofrimento de João Paulo II.

VINNYTSYA:

A alegria e a fúria de uma banda de rock em turnê na Ucrânia

No meio da guerra, Nadia Kukla gerencia a turnê de uma banda de rock. Ela é responsável pelas viagens, passagens, refeições... no entanto, "o principal desafio", diz a jovem ucraniana, são os alarmes de ataque aéreo que disparam todos os dias por causa dos bombardeios russos.

-- ÁSIA

SAGAING:

Terremoto em Mianmar deixou quase 2.900 mortos, anuncia junta militar

Quase 2.900 pessoas morreram no terremoto devastador da semana passada em Mianmar, anunciou nesta quarta-feira (2) a junta militar que governa o país asiático, que também infirmou a retomada de suas "atividades de defesa" contra grupos rebeldes.

TAIPÉ:

China afirma que concluiu dois dias de manobras militares ao redor de Taiwan

A China anunciou, nesta quarta-feira (2), que concluiu os exercícios militares com "munição real" ao redor da ilha de Taiwan, manobras em que simulou ataques contra portos e instalações de energia cruciais.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Val Kilmer, astro de 'Batman Eternamente' e 'Top Gun', morre aos 65 anos

Ator carismático e de personalidade forte, o americano Val Kilmer, famoso por seus papéis em "Top Gun", "Batman Eternamente" e "The Doors", morreu aos 65 anos, vítima de pneumonia, informou sua filha Mercedes ao jornal The New York Times.

MIRZAPUR:

Auge das baterias provoca epidemia de intoxicação por chumbo em Bangladesh

Junayed Akter tem 12 anos, mas o chumbo tóxico que corre em suas veias fez com que parecesse vários anos mais novo do que a maioria das crianças de sua aldeia em Bangladesh.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

MADRI:

Ancelotti diz que nunca quis cometer fraude fiscal e culpa o Real Madrid

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, acusado de ocultar das autoridades fiscais espanholas parte de seus rendimentos por direitos de imagem, garantiu a um tribunal nesta quarta-feira (2) que nunca pensou em cometer fraude fiscal, e que foi o clube que sugeriu tal forma de remuneração.

