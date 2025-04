Oposição venezuelana se fragmenta antes das eleições regionais e parlamentares

O partido governista, por sua vez, já anunciou seus candidatos, com o aval de Maduro, enquanto a autoridade eleitoral ainda não publicou uma contagem detalhada da eleição presidencial.

A PUD classificou a convocação de eleições como "injusta e falha" e argumentou que ela "agrava e aprofunda" a crise política.

A Rede Decide também questionou a intensificação das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, com a decisão do governo de Donald Trump de revogar as autorizações para que as transnacionais de petróleo e gás operem no país caribenho. Trump rejeita Maduro como presidente.