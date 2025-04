Operação internacional desmantela grande plataforma de pornografia infantil

Uma grande plataforma de streaming com vídeos de abusos sexuais de menores de idade, que tinha quase 1,8 milhão de usuários no mundo todo, foi fechada após uma investigação conduzida em 31 países, anunciaram as autoridades alemãs nesta quarta-feira (2).

Os usuários da plataforma "Kidflix", mediante pagamento de uma taxa de inscrição em criptomoeda, tinham acesso a mais de 91.000 vídeos com 6.288 horas de gravação. Em média, cerca de sete novos vídeos eram baixados na plataforma a cada duas horas.