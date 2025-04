Juiz arquiva acusações de corrupção contra prefeito de Nova York

Um juiz arquivou, nesta quarta-feira (2), as acusações de corrupção contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, depois que o Departamento de Justiça (DOJ) de Donald Trump pediu o arquivamento do processo por seu suposto efeito sobre as medidas anti-imigração na cidade.

Em um documento de 78 páginas, Dale Ho, juiz do Tribunal Distrital do Sul de Nova York, concordou em “conceder” a moção proposta pelo DOJ para rejeitar as acusações, mas também fechou a porta para a reabertura posterior do caso contra Adams, como desejavam as autoridades federais.