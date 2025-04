Israel afirma que fragmenta Gaza para forçar Hamas a libertar reféns

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O exército toma territórios, atinge terroristas e destrói infraestruturas", acrescentou, ao anunciar a criação de um novo eixo sob controle do exército destinado a separar as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul do território.

O eixo estará ao nível da antiga colônia judaica de Morag, desmantelada em 2005, quando o exército israelense se retirou unilateralmente da Faixa de Gaza.

"Enquanto não nos devolverem os nossos reféns, a pressão aumentará até que o façam", insistiu Netanyahu.

Israel anunciou nesta quarta-feira a ampliação de suas operações militares para tomar o controle de "amplas zonas" de Gaza.