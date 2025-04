Hamas rejeita última contraproposta israelense sobre trégua em Gaza

"O Hamas decidiu não responder à última proposta israelense apresentada por meio de mediadores", declarou um dos responsáveis sob anonimato, acusando Israel de "obstruir uma proposta do Egito e do Catar e de tentar fazer o acordo descarrilar".

Ao confirmar a recusa do movimento islamista palestino em negociar com base na última contraproposta israelense, outro dirigente do Hamas pediu aos "mediadores e à comunidade internacional que forcem [Israel] a se comprometer com a proposta dos mediadores".

Depois de dois meses de trégua em Gaza e de várias semanas de negociações infrutíferas para estendê-la, Israel retomou em 18 de março os bombardeios e a ofensiva terrestre em Gaza, após afirmar que a pressão militar é o único caminho para forçar o Hamas a libertar os reféns, vivos ou mortos, ainda em seu poder.

Egito, Catar e Estados Unidos tentam conseguir uma nova trégua e assegurar a libertação dos reféns israelenses.

Um alto dirigente do Hamas disse no sábado que o movimento tinha aprovado uma nova proposta de cessar-fogo, enquanto o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, indicou que havia submetido uma contraproposta cujos detalhes não foram divulgados.