Wall Street fecha com resultados mistos por receios sobre anúncio de tarifas de Trump

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (1º), com os investidores nervosos na véspera do anúncio previsto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre tarifas "recíprocas" contra seus parceiros comerciais.

O índice Dow Jones fechou próximo da estabilidade (-0,03%), enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,87% e o ampliado S&P 500 avançou 0,38%. No entanto, ao longo do dia, o mercado não teve uma direção clara.