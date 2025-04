Trump diz que americanos desejam que ele concorra a um novo mandato

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"As pessoas estão me pedindo para concorrer", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval ao ser questionado sobre a possibilidade de tentar um terceiro mandato.

"Eu não sei. Nunca pesquisei sobre isso. Dizem que há uma maneira de fazer isso, mas não sei sobre isso. Não pesquisei sobre isso. Eu quero fazer um trabalho fantástico", afirmou.

Ao comentar uma eventual disputa contra o ex-presidente Barack Obama, que cumpriu dois mandatos, Trump respondeu: "Isso seria bom, eu gostaria disso".

O magnata republicano afirmou no domingo, em uma entrevista ao canal NBC News, que não estava "brincando" sobre a ideia de buscar um terceiro mandato.