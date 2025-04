Rússia e Ucrânia notificam EUA sobre bombardeios contra instalações de energia

Na semana passada, os Estados Unidos difundiram dois comunicados nos quais informavam sobre uma interrupção dos bombardeios contra instalações energéticas em Rússia e Ucrânia, mas sem especificar uma data nem nenhuma condição estipulada após as conversas na Arábia Saudita.

Ucrânia e Rússia se queixaram nesta terça-feira (1º) perante os Estados Unidos de bombardeios contra suas instalações energéticas, e Kiev pediu a Washington que aumente as sanções contra Moscou para redobrar a pressão.

Antes disso, o presidente ucraniano instou Washington a intensificar as sanções contra a Rússia como resposta.

"Transmitimos toda a informação necessária sobre violações russas no setor energético", indicou Zelensky em seu discurso diário.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que seu ministro da Defesa, Rustem Umerov, está em contato com funcionários americanos.

"E espero, de verdade, que o presidente [americano, Donald] Trump tenha todas as ferramentas adequadas para aumentar a pressão com sanções contra a parte russa", acrescentou.

O Ministério da Defesa russo acusou Kiev de bombardear instalações energéticas no oblast (região administrativa) russo de Belgorod e no ucraniano de Zaporizhzhia, parcialmente controlado por Moscou.

Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, também falou nesta terça-feira sobre supostas "violações" cometidas pela Ucrânia durante reunião do Conselho de Segurança russo.

Essas acusações chegam horas depois de o chanceler ucraniano Andrii Sybiha denunciar que dezenas de milhares de pessoas tinham ficado sem eletricidade no oblast de Kherson, no sul do país, devido a um bombardeio russo.

Mais tarde, as autoridades locais afirmaram que o abastecimento foi restabelecido.

A Rússia realizou bombardeios de forma sistemática contra usinas de energia ucranianas desde que invadiu o país em fevereiro de 2022.