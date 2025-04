Reino Unido exige que funcionários da Rússia se registrem ao chegar em solo britânico

As pessoas que trabalham para a Rússia no Reino Unido terão que se registrar em um sistema de monitoramento de "influências estrangeiras", que deve entrar em funcionamento no início de julho, anunciou o ministro de Segurança britânico nesta terça-feira (1º).

Os funcionários que realizarem "uma atividade sob um acordo" com determinados órgãos russos terão que ser listados no Esquema de Registro de Influência Estrangeira (FIRS, na sigla em inglês), anunciou Dan Jarvis no Parlamento britânico.