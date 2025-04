Presidente do Equador pediu apoio militar aos EUA em reunião com Trump

O presidente equatoriano é um dos principais aliados dos Estados Unidos na América Latina e busca apoio internacional na guerra contra as facções que atingem o país.

O Equador pediu ao presidente americano, Donald Trump, apoio militar na luta contra o narcotráfico, durante uma reunião "positiva" entre os governantes no fim de semana, informou nesta terça-feira (1º) o mandatário Daniel Noboa a poucos dias de um disputado segundo turno eleitoral.

Noboa, de 37 anos, está em plena campanha política com vistas ao segundo turno de 13 de abril, no qual as pesquisas preveem uma disputa acirrada contra a esquerdista Luisa González.

O Equador "também está aberto a bases internacionais. (...) Eles (Estados Unidos) vão ajudar a patrulhar não apenas por causa do narcotráfico, mas também os temas de pesca ilegal que tanto nos afeta", disse Noboa em entrevista à Radio Sucesos.

Recentemente, o presidente sugeriu ao Congresso que elimine da Constituição a proibição de estabelecer bases militares estrangeiras como a que Washington teve até 2018 no porto pesqueiro de Manta (sudoeste) para voos antidrogas.

Além disso, anunciou uma aliança com Erik Prince, fundador da questionada empresa americana de segurança Blackwater, cujos funcionários mataram e feriram dezenas de civis no Iraque.