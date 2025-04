EUA TARIFAS: Parceiros comerciais dos EUA se preparam para as tarifas de Trump

Parceiros comerciais dos EUA se preparam para as tarifas de Trump

Indústria siderúrgica da América Latina em apuros com as tarifas de Trump

Em 2024, a maior siderúrgica do Chile, Huachipato, fechou as portas derrotada pelo aço barato da China. Meio ano depois, as tarifas de Donald Trump ameaçam os meios de subsistência de 1,4 milhão de pessoas que trabalham neste setor na América Latina.

(EUA indústria Brasil Canadá China Latam México taxas comércio, 750 palavras, já transmitida)

=== FRANÇA POLÍTICA JUSTIÇA ===