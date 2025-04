Ministério da Saúde de Gaza anuncia 1.042 mortos desde que Israel retomou os ataques

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, anunciou nesta terça-feira um balanço de 1.042 mortos desde a retomada dos bombardeios israelenses no território palestino em 18 de março, após uma trégua de dois meses.

No total, a guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, deixou 50.399 mortos em Gaza, segundo o governo do território, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.