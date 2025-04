Meloni critica inelegibilidade de Le Pen na França

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, criticou a inelegibilidade da líder da extrema direita francesa Marine Le Pen por cinco anos, o que, segundo ela, priva milhões de cidadãos de representação.

"Não conheço profundamente as acusações contra Marine Le Pen, nem as razões de uma decisão tão contundente", declarou Meloni, líder do partido pós-fascista Irmãos de Itália, ao jornal Il Messaggero.