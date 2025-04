China anuncia manobras militares no Estreito de Taiwan

O Exército chinês anunciou nesta quarta-feira (2, data local) novos exercícios militares nas águas próximas a Taiwan, um dia depois de efetuar manobras no entorno da ilha de governo autônomo que reivindica como sua.

As manobras no Estreito de Taiwan visam "colocar à prova as capacidades das tropas" em áreas como "o bloqueio e o controle e os ataques de precisão contra alvos-chave", declarou em comunicado Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército chinês.