China anuncia exercícios militares para simular bloqueio de Taiwan

O Exército da China mobilizou dezenas de aviões e navios de guerra nesta terça-feira (1) para manobras militares ao redor de Taiwan, com o objetivo de simular um bloqueio da ilha, que Pequim considera parte de seu território. Nos últimos anos, a China recorreu diversas vezes ao envio de suas forças para o entorno de Taiwan, que, mesmo com pouco reconhecimento diplomático oficial, tem governo, moeda e militares próprios.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As Forças Armadas chinesas qualificaram os exercícios como uma "advertência firme e dissuasão enérgica" aos supostos separatistas de Taiwan, governada desde 2016 por um partido que defende a soberania da ilha a respeito da China. Em resposta, o governo de Taiwan mobilizou seus aviões e navios de guerra e ativou o sistema terrestre de mísseis de defesa. Segundo o Ministério da Defesa, as forças taiwanesas detectaram 21 navios de guerra ao redor da ilha, incluindo um porta-aviões, além de 71 aviões e quatro navios da Guarda Costeira. As tensões entre os territórios, separados pelos 180 km de largura do Estreito de Taiwan, aumentaram com a posse do presidente taiwanês Lai Ching-te em maio de 2024.

Lai mantém uma postura mais firme a favor da soberania de Taiwan que sua antecessora e colega de partido, Tsai Ing-wen, com quem Pequim teve atritos consideráveis. No mês passado, o presidente taiwanês se referiu à China como "uma força estrangeira hostil" e propôs medidas para combater a espionagem e a infiltração procedente de Pequim. - "Ataques de precisão" -

O coronel Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército chinês, afirmou que as manobras se concentram em "patrulhas de preparação para combate marítimo e aéreo, na tomada conjunta de superioridade geral e no bloqueio de áreas-chave e rotas marítimas". As Forças Armadas chinesas "se aproximam da ilha de Taiwan a partir de múltiplas direções", afirmou. Em um comunicado, o Comando do Teatro Oriental explicou que os exercícios também incluem "ataques de precisão multidirecionais" ao redor da ilha.

A Guarda Costeira chinesa anunciou "patrulhas nas águas ao redor da ilha de Taiwan". As manobras foram acompanhadas por advertências ameaçadoras de Pequim. A porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan, Zhu Fenglian, alertou que buscar a independência é "empurrar o povo taiwanês para uma situação perigosa de guerra". "A persistência obstinada das autoridades (de Taiwan) em sua postura independentista (...) está condenada ao fracasso", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.