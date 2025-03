Rússia acusa Ucrânia de atacar instalações energéticas em seu território

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta segunda-feira (31), de atacar e danificar infraestruturas energéticas, violando o frágil acordo anunciado na semana passada pelos Estados Unidos que proíbe ataques a estas instalações.

"A continuidade dos ataques deliberados das forças ucranianas contra instalações energéticas russas demonstra a total falta de comprometimento do regime de Kiev com suas obrigações relacionadas à resolução do conflito", denunciou em um comunicado o Ministério da Defesa.