Petróleo sobe após ameaça dos EUA de taxar indiretamente produção russa

As cotações do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (31), impulsionadas pela ameaça de Washington de elevar as tarifas aos países que compram produção russa, na falta de um acordo sobre o cessar-fogo na Ucrânia.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em maio, no último dia de cotação, subiu 1,51%, para 74,74 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), seu equivalente americano, com vencimento no mesmo mês, avançou 3,06%, para 71,48 dólares.