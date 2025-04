OpenAI arrecada US$ 40 bilhões na maior rodada de investimentos para uma start-up

A criadora do ChatGPT, OpenAI, anunciou nesta segunda-feira que captou US$ 40 bilhões em uma nova rodada de investimentos, que aumentou o seu valor para US$ 300 bilhões, no maior levantamento de capital já feito por uma start-up.

A nova avaliação posiciona a OpenAI entre as maiores empresas do mundo não negociadas em bolsa, juntamente com a SpaceX, de Elon Musk (US$ 350 bilhões) e a chinesa ByteDance (mais de US$ 400 bilhões), controladora do TikTok.

A operação "nos permite expandir ainda mais as fronteiras da pesquisa da IA", publicou em seu site a OpenAI, sediada em San Francisco. O já acionista SoftBank vai aportar US$ 30 bilhões, e outros investidores contribuirão com o restante, informou uma fonte à AFP.

Segundo a imprensa, é esperado um desembolso imediato de US$ 10 bilhões, e o saldo será distribuído ao longo do ano. "Seu apoio nos ajudará a continuar desenvolvendo sistemas de IA que impulsionem a descoberta científica, permitam a educação personalizada, aprimorem a criatividade humana e abram caminho" para uma IA geral, aquela que alcance uma inteligência de nível humano, destacou a empresa.

Com esses recursos, a OpenAI também planeja "oferecer ferramentas cada vez mais poderosas às 500 milhões de pessoas que usam o ChatGPT a cada semana".