Netanyahu denuncia que investigação sobre pagamentos do Catar é motivada politicamente

A polícia israelense deteve dois antigos conselheiros do primeiro-ministro, Yonatan Urich e Eli Feldstein, por seu suposto envolvimento no caso que os meios de comunicação batizaram como "Catargate".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, denunciou, nesta segunda-feira (31), que a investigação sobre supostos pagamentos do Catar a alguns de seus conselheiros, na qual testemunhou, é motivada politicamente.

As prisões aumentaram as tensões políticas no país, onde o governo busca destituir tanto o diretor da agência de segurança interna Shin Bet quanto a procuradora-geral. O Executivo tenta também ampliar o poder dos políticos sobre a indicação de juízes.

As ações do governo reacenderam o movimento de protesto em Israel e coincidiram com a retomada da ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

"Assim que me pediram para testemunhar, eu disse que estava livre e que queria testemunhar imediatamente", declarou Netanyahu em um depoimento gravado em vídeo.

"Compreendi que se trata de uma investigação política, mas não percebi quão política era, e eles mantêm sequestrados Yonatan Urich e Eli Feldstein [...] Não há caso, não há absolutamente nada, só uma caça às bruxas política, nada mais", acrescentou.