"Não vemos recessão no horizonte" com as tarifas, diz diretora do FMI

"Não vemos uma recessão no horizonte", declarou a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sobre as tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça impor, mas expressou preocupação com a capacidade dos países de resistirem a mais crises.

"Não prevemos consequências drásticas [para a economia mundial]. Será mais uma pequena correção para baixo. (...) Não vemos uma recessão no horizonte. Não vemos estagflação no horizonte", declarou Georgieva em um evento online organizado pela agência Reuters.