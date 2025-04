Lazio empata com Torino e se afasta de vaga na Champions

A Lazio ficou no empate em casa com o Torino em 1 a 1 nesta segunda-feira (31), no jogo que fechou a 30ª rodada do Campeonato Italiano, e se afastou da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Adam Marusic (57') abriu o placar para o time romano no segundo tempo, mas Gvidas Gineitis (82') deixou tudo igual na reta final.