Itália investiga drone que sobrevoou centro de pesquisa da UE

Grupo antiterrorismo da promotoria de Milão abriu investigação sob suspeita de espionagem. Instalação recebe pesquisas sobre segurança nuclear e eficiência energética.O grupo antiterrorismo da promotoria de Milão, na Itália, abriu uma investigação após o Centro de Pesquisa Conjunta da Comissão Europeia em Ispra, no Lago Maggiore, identificar repetidas passagens de um drone de origem não identificada sobre o complexo. Segundo as autoridades de segurança, o drone de reconhecimento sobrevoou a instalação ao menos cinco vezes no mês de março, o que despertou o alerta da promotoria, informaram a agência de notícias italiana Ansa e o jornal diário italiano Corriere della Sera. Os procedimentos formais de investigação serão abertos na segunda-feira por suspeita de espionagem. Segundo especialistas consultados pelo Corriere della Sera, o drone é de fabricação russa, e o dispositivo pode ser usado para realizar mapeamento tridimensional. Investigações similares de aeronaves não tripuladas também são conduzidas na Alemanha. Empresários italianos do ramo imobiliário foram recentemente denunciados pela promotoria de Milão por supostamente oferecerem atividades de espionagem à inteligência russa, informou a Ansa. Centro se dedica à pesquisa nuclear A instalação, localizada no município de Ispra, é o terceiro maior campus da Comissão Europeia, atrás apenas de Bruxelas e Luxemburgo. A unidade foi estabelecida em 1960 como um centro de pesquisa nuclear e hoje é considerada um dos principais laboratórios de investigação da Europa. Os cientistas atualmente realizam pesquisas, por exemplo, sobre segurança nuclear, eficiência energética e implicações de segurança do uso de drones. Salvaguardas nucleares e pesquisa espacial também são investigadas no complexo. Foi o sistema experimental de detecção de aeronaves desconhecidas da instalação que identificou a passagem do drone.Na região também há outras instalações de segurança, como a empresa italiana de armamentos Leonardo. gq (DPA, ots)