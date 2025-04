Exército israelense diz que matou dirigente do Hezbollah em ataque em Beirute

O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (1º, data local) que matou um dirigente do movimento xiita Hezbollah durante um ataque contra um subúrbio do sul da capital libanesa Beirute.

"O ataque foi contra um terrorista do Hezbollah que recentemente dirigiu agentes do Hamas e os assistiu no planejamento de um ataque terrorista, significativo e iminente, contra civis israelenses", disse o Exército em comunicado conjunto com o serviço de segurança doméstico Shin Bet.