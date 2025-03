Exército de Israel dá ordens para que maior parte de Rafah seja desocupada

O exército israelense emitiu ordens para que a maior parte de Rafah seja desocupada nesta segunda-feira, 31. A cidade palestina fica ao sul da Faixa de Gaza. O ato indica a possibilidade de uma nova operação terrestre na região. A determinação vem durante o Eid al-Fitr, feriado muçulmano que marca o fim do mês de jejum do Ramadã.

Israel encerrou o cessar-fogo contra o grupo terrorista Hamas no início deste mês, reiniciando os ataques aéreos e também por terra. No início de março, cortou todos os suprimentos de comida, combustível, remédios e ajuda humanitária para os cerca de 2 milhões de palestinos do território para pressionar o Hamas a aceitar mudanças no acordo de trégua.