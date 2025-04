Evo Pueblo, o novo partido de Morales na Bolívia

O grupo de esquerda, no entanto, terá que passar por um longo processo para ser reconhecido legalmente, motivo pelo qual Morales anunciou que vai se candidatar pelo Frente para a Vitória, um partido pequeno, sem representação parlamentar.

O ex-presidente Evo Morales vai liderar um novo partido na Bolívia, o Evo Pueblo, que formou com indígenas e camponeses que apoiam a sua candidatura nas eleições presidenciais de 17 de agosto, apesar da sua inabilitação legal.

O ex-presidente lançou hoje seu partido durante uma reunião de camponeses e operários que se concentraram nos últimos três dias em Villa Tunari, seu reduto político no departamento de Cochabamba.

"Vamos vencer as eleições nacionais, por isso têm tanto medo de nós", afirmou o ex-presidente no encerramento do evento, sob aplausos de centenas de apoiadores.

Embora ainda não tenha definido seu plano de governo, Morales apresentou algumas propostas, como uma aposentadoria universal e o fortalecimento do seguro público de saúde. Ele mantém uma disputa acirrada com o presidente Arce, que acusa de tentar bani-lo da corrida eleitoral.

"Vejo Morales diminuído e indo se chocar com a parede", disse Daniel Valverde, professor de ciência política da Universidade Gabriel René Moreno. Além da proibição de se tornar candidato, Morales é alvo de um mandado de prisão por um caso relacionado com o suposto abuso de uma menor quando ele era presidente.