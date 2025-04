Europeus precisarão de autorização para entrar no Reino Unido a partir de quarta-feira

A permissão, que pôde ser solicitada desde de 5 de março por 10 libras (89 reais), taxa que em breve será de 16 libras (118 reais), será válida por dois anos e pode ser obtida no aplicativo "UK ETA" ou no site do governo britânico, gov.uk.

Também será obrigatório para crianças e bebês.

"Estarão isentos de registro os que viajam para o Reino Unido apenas em trânsito, que permanecem no aeroporto esperando outro voo, aqueles com visto aprovado, já registrados como residentes no Reino Unido ou cidadãos com passaporte irlandês", acrescentou a embaixada.

Em janeiro, o procedimento de entrada no Reino Unido se tornou obrigatório para cidadãos de cinquenta países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália.