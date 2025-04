EUA sancionam rede de lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O dinheiro lavado das drogas é o sustento do negócio narcoterrorista do Cartel de Sinaloa, possível apenas por meio de facilitadores financeiros de confiança", denunciou o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Entre as pessoas sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), que responde ao Departamento do Tesouro, está Enrique Dann Esparragoza Rosas, acusado por Washington de transferir o lucro com as drogas dos Estados Unidos para o México por meio de um esquema de câmbio de dólares por pesos mexicanos.

Entre os clientes de Esparragoza estão os quatro filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ex-líder do Cartel de Sinaloa preso nos Estados Unidos, e a facção liderada por Ismael "El Mayo" Zambada.

Também foram alvo de sanção Alan Viramontes Sesteaga, membro do Cartel de Sinaloa, Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Paez Vargas. Completam a lista Alberto David Benguiat Jiménez e Christian Noe Amador Valenzuela, um dos seus sócios.